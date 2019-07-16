無懼挺身對抗韓粉遭攻擊 王瑞德：我是台灣正義聯盟盟主！

2019-07-16 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕曾告過無數韓粉的資深媒體人王瑞德，近日協助被韓粉霸凌的18歲女學生提告，還替同樣遭韓粉霸凌的煎餅店發起認購活動，獲得許多網友讚賞，但此舉卻讓他被韓粉當成頭號攻擊目標。對此，王瑞德表示，一般人可能因此畏懼，「但你們錯了！因為，我是王瑞德，是台灣正義聯盟盟主！」

台中蔡姓女高中生日前遭女韓粉莫名痛罵，事後臉書和IG被韓粉流言霸凌辱罵，王瑞德以告韓粉成功紀錄保持人的身分，協助蔡女提告，首波已提告12個人，並已蒐證上百人的辱罵恐嚇言詞，未來可能會進一步提告。

煎餅名店「廣德家」因力挺罷免市長韓國瑜活動，遭大批韓粉瘋狂攻擊，除被國稅局上門關心、員警驅趕，連房東也拒絕續租店面，王瑞德則發起「用你的新台幣支持全民消滅香蕉煎餅行動」來力挺煎餅店老闆，認購份數至今已突破1萬份。

王瑞德今在臉書表示，因為幫助慘遭韓粉霸凌的高雄煎餅業者和台中蔡女同學，有心人士開始造謠丶誣衊丶攻擊我，一般人可能因此畏懼丶退縮丶妥協，「但是你們錯了！因為，我是王瑞德，是台灣正義聯盟盟主！」

他也強調，自己並不害怕任何攻擊，將會奮力抵抗到底，並且向所有支持者喊話，明年1月11日大選，「讓我們台灣正義聯盟打敗黑暗，重現台灣光明價值！」。

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