韓國瑜昨天初選過關 市議員：罷免連署書也倍增

2019-07-16 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 高雄市長韓國瑜昨天在黨內初選勝出，將代表國民黨參選2020總統大選，但高雄市罷免韓國瑜的連署昨天也倍增。

發起罷免高雄市長韓國瑜的行動公民割草行動、「Wecare高雄」統計，截至7月13日，罷韓連署書達到13萬7924份，昨天（15日）因韓國瑜初選過關，連署熱度又攀升，詳細數量仍需進一步統計。

市議員簡煥宗說，平常他服務處每天大概收到300多份罷免連署書，昨天卻收到有效份數近600份，索取空白連署書的民眾也倍增。

簡煥宗認為，國民黨提名韓國瑜為國民黨總統參選人，某一程度也在幫助罷免活動。

他強調，兩個民間團發起罷免行動，在野黨團也全力支持，韓國瑜如果沒有聽到近6成高雄人反對他帶職參選的聲音，罷免活動將會加強力道，也希望罷免能成立，讓高雄市民第一次去投罷免的票。

市議員林智鴻則說，上禮拜罷免熱潮有點退燒，昨天國民黨初選公布後，來他服務處遞交罷免連署書的人潮有明顯增加，公民割草聯盟是一個禮拜來收件一次，目前他服務處累積有大概有2千份，昨天瞬間暴增一倍。

林智鴻強調，民眾來索取連署書，都是5份、10份索取，而且經常會重複索取，因為左鄰右舍也想要連署，有深入到每一個角落的趨勢。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法