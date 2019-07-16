郭台銘脫黨參選？郭幕僚斥「假議題」、不會幫韓輔選

2019-07-16 09:55

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘未能披藍袍參選總統，後續動向備受關注，外界好奇郭台銘之後是否脫黨參選？郭辦表示：「脫黨參選是假議題。」，郭台銘認為自己還是國民黨的一分子。

郭台銘競選辦公室主要幕僚、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤，今早接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪，被問到郭台銘是否有脫黨參選規劃，劉直接回應：「脫黨參選是假議題，他一直想簽公約，甚至說可以在反鐵籠公投凱道上簽，但被拒絕。」

被問到是否為韓國瑜輔選，劉宥彤說：「我不會。但這要問董事長。」至於郭台銘是否會與韓國瑜見面，劉宥彤回應，目前郭台銘時間不允許。

談到郭台銘是否願意出面整合國民黨，劉宥彤表示：「他認為自己沒扮演這麼重要的角色，如果有優秀同志代表，他不見得是關鍵，朱市長就說自己是最強黏合劑。」

劉宥彤強調，郭台銘認為自己還是國民黨的一分子，他的想法是大家把年輕人找回黨、把對黨的認同找回來。

劉宥彤說，郭粉沒有非郭不投這件事，國台銘從參選到現在不改初衷，他是中華民國的一分子，為中華民國的幸福昌旺付出。

至於昨晚深夜郭台銘臉書發文「不要放棄」，被解讀為繼續拚選戰，劉宥彤表示，這是郭台銘對人生經驗的反省與分享，他一生挫敗不少，他參與初選落敗，能給社會、年輕人有一些啟示，請大家勇敢追求理想不要放棄。如果這是一堂課，郭台銘分享這個過程，他不是要趕快放一些伏筆。

劉宥彤說，郭台銘認為，初選結束後，鎂光燈焦點就還給國民黨，他有自己的人生安排。他昨天交代承諾各鄉鎮的事、產業輔導、慈善機構要從事工作，這些要解釋清楚，不要選完了過去承諾不算數，郭台銘會繼續擔任中華民國最強外掛，他會持續做下去。

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