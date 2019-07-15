韓國瑜勝出》執政團隊他推薦這些人 網驚呆：毀家滅國套餐

2019-07-15 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今在國民黨總統初選勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選。對此，有網友幫忙「推薦」執政團隊人選，副總統由台中市長盧秀燕擔任，發言人則為宜蘭縣長林姿妙，高市觀光局長潘恆旭可當行政院長。許多網友看完推薦名單後，驚呆嘲諷「毀家滅國套餐嗎」、「太強了吧，根本無缺點的團隊」。

臉書粉專「小聖蚊的治國日記」在臉書表示，「韓國瑜的副總統搭配人選找誰好呢？我推薦盧秀燕，發言人林姿妙，行政院長潘恒旭。」他也要網友集思廣益，幫韓國瑜想想其他執政團隊人選。

文章曝光後引發網友熱烈討論，紛紛嘲諷「這陣容已經可以一統宇宙了 宇宙發大財」、「太強了吧，根本無缺點的團隊。你將把對手打得完全無法反擊」、「這陣容太美我不敢看啊！」、「這三小XDD 毀家滅國套餐嗎」、「把海豚義放哪去了」、「這組合！台灣直接沉下海了！」。

另外，還有人推薦新黨發言人王炳忠擔任陸委會主委、國民黨中央委員連勝文擔任財政部長，而與「館長」陳之漢槓上的前健美國手林志成則可擔任國防部長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法