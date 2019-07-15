韓國瑜勝出》取大位要靠3招 范世平：顯然韓做不到

2019-07-15 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選，對此，台師大政研所教授范世平分析，韓國瑜要勝選必須靠3件事：「辭市長，拆違建，割韓粉」，但這3件事他顯然做不到。

韓國瑜將代表國民黨選2020總統，他下午發表完談話後，簡短接受媒體提問，但有外媒問及韓國瑜外交政策時，韓僅簡短表示，日後會再跟各界報告，「下一題」。對此，范世平在臉書批評，韓針對「美聯社」記者所提有關他未來在外交、國防與兩岸的政策時，直接拒答跳下一題，這態度讓人感到輕蔑。

范世平指出，究竟韓國瑜是真的答不出來？還是故意給美國難看？是4月訪美時被美方質疑兩岸立場模糊？還是看到總統蔡英文出訪美國獲高規格接待所以不爽？

范世平提到，韓國瑜要「勝選總統」必須靠3件事：「辭市長，拆違建，割韓粉」。第一，高雄市長已是韓國瑜的包袱，只會扣分不會加分，加上「罷韓」風起雲湧，難道韓國瑜還想要市長總統兩邊拿嗎？第二，韓國瑜應盡快拆除雲林古坑的違建，以免外界攻擊；第三，韓粉攻擊性太強，會嚇跑中間選民與年輕人，韓國瑜必須切割。

但范世平認為，這3件事韓國瑜顯然做不到，加上國民黨內部分裂，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌這些「菁英藍」、「知識藍」會真心支持韓國瑜嗎？加上去年黨主席吳敦義逼韓選高雄市長，又不給資源；日前又在韓出國時讓郭台銘恢復黨籍，現在又想修黨章讓總統不能兼黨主席，也是針對韓國瑜，「吳敦義會真的挺韓嗎？」

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