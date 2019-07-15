韓國瑜勝出》國民黨初選對比民調 韓支持度是蔡英文3倍

2019-07-15 16:56

首次上稿 16:18

更新時間 16:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調出爐，國民黨今下午公布平均對比民調，在台北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，韓國瑜支持全面輾壓對手，支持率高達47.7%，總統蔡英文只有15.8%，柯文哲則為18.0%。

在國民黨這次總統初選民調中，若由鴻海創辦人郭台銘或前新北市長朱立倫出線，在支持度也都領先對手。在3人對比民調下，若由郭出線，郭台銘支持率29.2%、蔡英文14.1%、柯文哲14.6%，另一方面若由朱出線，朱立倫支持率20.7%、蔡英文15.6％、柯文哲18.8%。

但在另一方面，若由周錫瑋或張亞中與蔡英文、柯文哲進行3人對比民調，蔡英文支持率大致持平，柯文哲的支持率則增加7至8%，可以吸收淺藍選票。

國民黨組發會主委李哲華分析，因為國民黨初選民調有大肆宣傳，所以藍軍表態率比綠軍多﹔不論是國民黨還是民進黨，兩黨進行總統初選時都有這樣的情況。

李哲華說，韓國瑜與蔡英文、柯文哲的對比民調的表態率超過8成，代表韓國瑜支持者「教育」得很好，產生「非韓不投」的現象，所以表態率特別高，而對於其他4位國民黨參選人並不支持。

對於外傳民進黨對民進黨初選民調灌票的情況，李哲華認為，在藍軍高度表態下，蔡英文、柯文哲的民調都相對低估，綠軍表態率低，相對灌票的效果也不大。

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