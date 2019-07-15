韓國瑜勝出》學者：黨內問題還有一大堆

2019-07-15 16:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰白熱化，民進黨由總統蔡英文代表競選連任，而國民黨總統初選結果今天出爐，高雄市長韓國瑜獲壓倒性支持，外界關注台北市長柯文哲動向。

不過，政治大學教授湯紹成指出，郭台銘、王金平未來的走向都搞不清楚，國民黨初選結果是不是最後決定，還有變數；他認為郭台銘可能還需要沉澱幾天，應該不會就此善罷甘休，柯文哲要面對的問題就比較單純：要不要選、跟誰搭配。

在兩岸關係部分，湯紹成說，韓國瑜在還沒有參選前，就有些說法，但過程中，韓的立場就是典型藍軍立場，沒有新意也沒有突破，反觀郭台銘更有擦邊球的味道，可以說韓國瑜到目前為止就是循規蹈矩的傳統藍軍路線，因此兩岸這邊起碼平穩過度，如果是郭台銘，可能就另外一回事。

至於柯文哲的兩岸論述，湯紹成認為，柯目前都還是站在市長角度發言，但就雙城論壇的表現而言，柯站在市長層次，跟上海的關係不錯，沒有太大問題，這樣講起來，柯算是中方可以接受的人，即使要選，應該也不會有超越界線的說法。

而蔡英文跟美日關係不錯，韓國瑜則是註定美方不會支持，湯紹成分析，因此從外國角度來看，柯雖然也是美方可接受的人選，單以目前情況來看，還是蔡的勝選機率最大，因為蔡英文現在是倒吃甘蔗，已開始慢慢整合黨內勢力、排除困難 ，國民黨內則還有一大堆問題。

淡江大學全球政治經濟學系教授兼系主任包正豪表示，這次選舉很明顯，蔡英文已經確定要以兩岸關係為主軸，劃分你群跟我群、敵我的區分，從最近國安法的修訂可見端倪；雖然也有一群人認為兩岸關係要走的和緩，且從過去選舉經驗看來，走的最極端的那個人最不利，因此就看韓國瑜在已經被蔡英文定調的基礎上，會不會做出適當的調整。

包正豪直言，總統選舉和市長選舉畢竟還是有差，兩岸關係是意識形態，柯文哲會是一番勢力，會有一部分票，但這次選舉和2016年不同，當時國民黨弱到誰出來選都沒有用，可是這次蔡英文沒有上次強，若藍營整合的好，在回歸傳統藍綠對抗，又有柯文哲因素介入，到底會搶到誰的票很難說，現在談還太早，不能用初選的東西來判斷大選模式。

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