韓總出線 曾慘遭換柱的柱柱姐發文說.....

2019-07-15 11:09

〔記者邱燕玲／台北報導〕高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統初選，上屆國民黨總統初選出線後慘遭「換柱」的前立法院副院長洪秀柱上午在臉書貼文表示，「恭喜他也期待他帶領我們邁向勝利之途！」

洪秀柱表示，「初選終於結束了，千呼萬喚始出來！韓國瑜同志最終勝出，我們恭喜他也期待他帶領我們邁向勝利之途！2020一定要贏一定要拿回政權！這是我們對中華民國總統大選的最大公約數！」

洪秀柱並說，「秀柱斗膽呼籲所有愛護國民黨、保護中華民國的同胞！2020非藍不投！見藍就投！重新執政，兩岸和平，經濟飛揚！」

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