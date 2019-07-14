林飛帆將出任民進黨副秘書長 柯文哲酸：畢業了總要找份工作

2019-07-14 11:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆在民進黨秘書長羅文嘉積極邀請下，將出任民進黨副秘書長，預計7月15日正式就任，外界解讀是為搶青年票，並透過林和時代力量的友好關係促進整合。對此，台北市長柯文哲語酸表示「畢業了總要找一份工作」，實際效果如何做了才知道。他還說，民進黨內也是地方派系林立，不要幻想標箋貼下去就能每個動作都一致，又不是「湘西趕屍記」。

對於林飛帆第一份工作就接任民進黨副秘書長，柯文哲笑說，「這沒有問題啊，以前指揮過太陽花學運，這麼龐大的部隊，應該是還可以啊！」

但因林飛帆曾批評民進黨推前瞻計畫「你們繼續墮落吧！」如今卻接任副秘書長一職？柯聽完竟附和說，「前瞻計畫的確是很墮落啊，沒有錯啊！」

由於林飛帆和時代力量關係友好，媒體問柯，是否下一步就是尋求整合？柯回應，在政治圈實際運作就曉得，不要幻想一個政黨，喊「一、二、三」就口徑一致，很難啦，因為每個人都是獨立個體。

「所以你看民進黨裡面也是有新潮流、有謝系、有正國會什麼的一大堆」，民進黨也是地方派系林立，所以常常不要幻想說我那個標籤貼下去，又不是湘西趕屍記，一貼然後每個動作都一致，沒有辦法啦！

談到自己的年輕族群怎麼辦，柯只稱「每天就是工作啊，沒有在想什麼啊！」像他們這種什麼都沒有的，只好效法90年前蔣渭水的做法，到處演講，這是他個人的理念，我們要從政治上的領導者變成文化的傳道者。

柯說，我從來不認為說，換一個總統，王子與公主從此就過著幸福快樂的日子，不太可能，還是看整個國民的水準、國家的力量。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法