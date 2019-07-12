指郭台銘當初沒選最佳解 黃國昌：只能鋪梗等輸了獨立參選

2019-07-12 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選電話民調即將在本月14日截止，並於隔日宣布結果，參選人之一的郭台銘日前受訪時對高雄市長韓國瑜拋出「大哥拜託說」，被外界解讀可能是選情告急所以慌了手腳，更好奇郭董之後是否會選擇脫黨參選。對此，時力立委黃國昌在本月4日就分析，認為郭台銘應該退出初選自己出來才是最佳解，而今黃國昌再發文表示正如他所說，郭台銘「現在只能開始鋪梗，準備初選輸了宣布獨立參選的理由。」

黃國昌先前就在臉書表示，依照目前國民黨初選的規則看來，韓國瑜初選必勝，但郭台銘的實力也不可小覷，即使獨立參選，也有三分天下的看頭。因此黃國昌認為「郭台銘如果想選，他的最佳解，不是輸了初選再獨立參選，而是現在就退出初選，直接宣布以獨立候選人參選」！

而今外界紛紛議論藍營民調恐對郭不利，黃國昌今天再度發文表示，就如同自己先前所言，「郭當初沒有選擇最佳解，執意投入必敗的初選，現在只能開始鋪梗，準備初選輸了宣布獨立參選的理由。」

網友紛紛表示，「郭現在看勢頭不對才在一哭二鬧三上吊四嗆獨立參選，只是把自己本來就不大的格局搞得更小」、「首富初選輸給草包....這應該是一輩子的心理創傷了...」、「連這種事情都能誤判，我用膝蓋想都知道當總統這件事郭不懂」。

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