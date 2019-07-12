初選若輸？ 郭台銘：組經濟促進團隊監督政府施政

2019-07-12 09:41

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，在今早的廣播專訪中再次對選情告急，主持人蘭萱提問郭台銘若沒在黨內初選勝出，是否脫黨參選？郭台銘說，他會換個方式繼續從政，監督台灣政府施政，以經濟掛帥為主軸，組成經濟促進的工作團隊監督政府施政。

郭在今早的廣播專訪中再次告急，廣播節目主持人蘭萱提問郭台銘若沒在黨內初選勝出，是否脫黨參選？ 郭台銘說：「現階段全力催票，星期一初選民調結果後，再考慮下一步。」他會戰到禮拜天晚上，禮拜一晚上來看有多離譜。

郭台銘對民進黨喊話：「不要把票移過來，這是國民黨的選舉與你無關。」也對韓市長的支持者喊話：「國民黨贏才是贏。」

郭台銘說，他自己團隊做的民調與韓國瑜有3％的誤差，但他自己沒做錯事、國民黨也沒做什麼事，一禮拜突然出現較大差距，是因為：「民進黨操作『有魚吃魚、沒魚吃菜』議題，我這個鍋子不見了，不納入手機民調沒年輕人對我不利，不公平轉移。」

郭台銘說：「現在民調沒有反應民意，也變成是比賽聽電話，不是在聽政見。」他認為，韓的支持者有復仇者性格，會守在家裡接電話，而且韓的支持者排他性很強，也不易打入其他階層，若真的出線，不易吸納淺藍、淺綠選民，不利大選國民黨表現，而且若韓國瑜在初選出線，六、日才出來選舉，不像他這3個多月來全力投入，會導致國民黨「現在3贏，可能變高雄、總統、立院3輸。」

但若真的不幸沒有代表國民黨參選總統，郭台銘說，他要組一個經濟促進的工作團隊，像美國的國會遊說團體，也支持好的人去做對的政策，監督政府施政以經濟掛帥為主軸，對經濟、科技政策立法，讓政府對科技反應更有效率：「因經濟的背後是科技的整合。」

郭台銘說，他想效法美國紐約市長彭博，致力推動經濟、新科技、區塊鏈金融發展，也想做弱勢志工，繼續推動身障百億保險：「把下半輩子貢獻給養我、育我的台灣。」

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