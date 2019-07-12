馬案更一審判無罪 法學界：判決恐違法

2019-07-12 21:20

〔記者黃捷／台北報導〕前總統馬英九洩密案，高院更一審今判無罪定讞，台大法律系前教授陳志龍認為，此判決顯然與通訊保障及監察法的精神相抵觸，且認定無罪的見解與一審完全不同，卻直接駁回上訴，表面上看似沒問題，實際上卻可能是違法判決。

2013年8月31日當晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告王金平疑似關說，馬隨即將偵查秘密洩漏江宜樺、羅智強；馬另涉嫌教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依違反通保法、教唆洩密刑法洩密等罪起訴。

台北地院一審時認定馬洩密是事實，但為行使「院際調解權」，且有「阻卻違法」事由，遂判無罪，歷經二審改判4月徒刑、最高法院發回，高院更一審昨改認定馬「被動」、「非共犯」、「無職務」，與通保法要件不符，對於上訴、發回理由幾乎沒有著墨，直接判無罪定讞。

陳志龍說，通保法除規定通訊監察人員不得洩密外，就連「非公務員」因職務知悉秘密，也不得向他人洩漏，立法重點顯然是規範「無論任何人」知悉通訊監察秘密，都不應洩漏或交付他人，更一審判決以「被動」、「非共犯」、「無職務」三理由，認定馬英九不具通保法的犯罪主體身分，就不構成洩密，顯然違背立法精神。

陳志龍並指，一審判決認定有洩密，但引用憲法44條「院際調解權」及刑法「阻卻違法」，才判決無罪，與更一審無罪見解及引用法條截然不同，兩個無罪主文雖然字面相同，意義上卻完全不同，應要撤銷原判決，另為新的適法判決，更一審卻直接駁回上訴，造成判決主文、理由相矛盾，在法律上有很嚴重的問題。

舉例來說，若一審認定被告殺人，但屬於「正當防衛」，所以判決無罪，二審卻改認定被告沒有殺人，卻「維持原判決」駁回上訴，別說法律上有問題，一般民眾看起來都會感覺怪怪的。

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