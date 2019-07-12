纏訟5年多 馬英九洩密案大事紀

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〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被控洩密、通保法等罪，纏訟5年多時間，高等法院更一審今判馬英九無罪，全案定讞。
以下是相關案情大事紀：
2013.08.31：時任檢察總長黃世銘赴總統官邸，向馬英九報告指稱立院院長王金平、立委柯建銘涉司法關說案，馬轉向閣揆江宜樺、副秘書長智強口頭洩漏案情。
2013.09.01：馬就黃的報告中不了解部分，請黃到官邸報告。
2013.09.04：黃受馬指示，向江報告關說案。
2013.09.06：特偵組開記者會，指控王金平、柯建銘涉司法關說案，僅屬行政不法。
2013.11.01：北檢依洩密、通保法起訴黃。
2013.02.12：高等法院判黃1年3月徒刑，可易科罰金定讞。
2017.03.14：北檢認定馬涉洩密、對黃教唆洩密，將馬起訴。
2017.03.28：台北地院就柯建銘自訴馬英九教唆洩密及加重誹謗案，判馬無罪。
2017.08.25：北院針對馬涉洩密等罪部份，判馬無罪。
2017.10.11：高等法院就柯自訴馬教唆洩密及加重誹謗案，判馬無罪定讞。
2018.10.15：高等法院針對馬涉洩密等案，改判馬4月徒刑，得易科罰金。
2019.01.03：最高法院認為仍有調查必要，撤銷發回高院更一審。
2019.07.12：高院更一審判馬英九無罪，全案定讞。