2019-07-12 10:02

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九涉洩密案，高院更一審今判無罪定讞。

備受矚目的前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判4月徒刑，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審僅開兩次庭即審結，相當罕見，雖然馬庭訊堅稱清白，但檢方指控馬涉案事證明確，應判有罪，高院更一審今判無罪定讞，馬英九未到庭聆判。

特別的是，馬被控洩密罪等3罪，原本都是3年徒刑以下之罪，高院判決後即定讞，因大法官前年做出釋字752號解釋，「針對一審無罪、而二審判有罪」的被告，應給予被告一次救濟機會，促成立院修法改為得上訴最高法院，而馬案被撤銷發回更一審，判決後就定讞，即為一例。

更一審時，因無證據有待調查，或傳訊證人，僅在2月召開準備庭、6月召開審理庭並立即言詞辯論，馬英九主張，只以口頭、簡要方式向時任行政院長江宜樺、副秘書長羅智強說明司法關說案報告內容，目的是為穩定政局，一切合憲、合法。

高檢署檢察官周士榆論告批評，馬英九洩密等事證明確，也違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，竟將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線」。

此案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告所謂司法關說案的專案報告後，馬將相關偵查秘密洩漏給江宜樺、羅智強；此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密等罪起訴。黃已被判刑1年3月徒刑定讞。

台北地院獨任法官唐玥雖認定馬有洩密行為，但馬是行使憲法第44條的「院際調解權」，是依「法令之行為」，可阻卻違法，判馬無罪。但高院合議庭審判長江振義、受命法官許文章、陪席法官潘翠雪認定此案並無「院與院之間的爭執」，馬也未召集院際調解，馬罪行明確，改判4月徒刑。

最高法院今年1月撤銷發回高院更一審。但更一審認為一審認定有誤，並無法證明馬的犯行，此外，黃世銘雖被判刑，但馬和黃並非共犯，黃是主動求見馬，馬並非主動取得黃交付的資料；再者，馬被訴通保法，是否有失職，不能以刑法追究刑責，檢方也未舉證馬有犯罪事證，因此判馬無罪定讞。

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