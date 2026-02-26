為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    霍金疑登淫魔蘿莉島照片曝！家屬打破沉默 揭比基尼辣妹身分

    2026/02/26 19:08 即時新聞／綜合報導
    霍金被比基尼辣妹包圍的照片曝光。（圖取自美國司法部）

    霍金被比基尼辣妹包圍的照片曝光。（圖取自美國司法部）

    美國司法部分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案，享譽全球的已故物理學巨擘霍金（Stephen Hawking）疑登「蘿莉島」被比基尼辣妹包圍的照片隨之曝光，引發輿論譁然。對此，霍金的家屬終於打破沉默，親揭照片中比基尼辣妹的真實身分！

    綜合外媒報導，美國司法部釋出的照片可以看到，霍金坐在躺椅上，兩旁各有1名身穿黑色比基尼的女子，拿著雞尾酒飲料與霍金合影，霍金露出燦笑。起初，外界推測照片場景可能在艾普斯坦位於美屬維京群島、被戲稱為「蘿莉島」的小聖詹姆斯島（Little Saint James），後來才知道照片攝於2006年，地點為聖托馬斯島（St. Thomas）的麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton），當時霍金受邀到那裡參加艾普斯坦主辦的科學會議並發表量子宇宙學的演講。

    霍金家族的發言人則跳出來說，照片中的2位女性其實是霍金的長期看護，霍金患有運動神經元疾病（也稱肌萎縮側索硬化症或漸凍症）超過50年，這種疾病讓他全身癱瘓，不得不依賴呼吸機、語音合成器、輪椅和全天候的醫療護理，任何暗示霍金與照片中女性有不當行為，或涉及任何見不得人的事，都是錯誤且極其牽強的。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

