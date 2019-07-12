蔡總統過境美國層級提升 中國外交部怒提交涉

2019-07-12 17:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文出訪加勒比海四友邦，並於11日過境美國紐約，過境層級大為提升，反映台美關係良好。對此，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會稱，「中方堅決反對美台的官方往來，這一立場堅定明確，我們已經就此向美國提出了嚴正交涉。」

耿爽指出，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，停止美台的官方往來，也不要為『台獨』分裂勢力宣揚『台獨』主張提供任何平台，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。」

中國國台辦發言人馬曉光則透過新聞稿稱，「蔡英文及民進黨當局為一黨、一已之私，企圖藉外部勢力挑戰一個中國原則、嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。民進黨當局罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘當外部勢力干涉中國內政棋子，更是錯判形勢，背離民心，難離被唾棄的下場。」

陸委會日前表示，「中華民國台灣與邦交國維繫邦誼及與各方開展正常的交流互動，是我們的權利，也是台灣人民一致的期待」。總統此行過境美國的相關規劃，正與美方依據安全、尊嚴、便利、舒適的原則。

陸委會指出，中共不願面對中華民國存在的事實，長期在國際間操作其片面主張的「一中原則」，蠻橫限縮中華民國台灣生存空間的行徑，絲毫無法改變台灣走向世界的決心。

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