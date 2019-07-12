監院調查：台成清交全英語授課未達2成

2019-07-12 11:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部去年「高教深耕計畫」提供40億元給4所頂尖國立大學，不過，監委張武修調查發現，台成清交4所大學全英語授課占比皆未達2成，台大各年均只達5%，成大低於10%，交大於10至13%，清大雖較好，但也均低於20%。監察院通過調查報告，促請教育部積極研議妥處。

張武修指出，泰晤士高等教育（THE）調查全球700個城市7萬個大學與碩士英語課程的分析，卻呈現台大僅有20個、成功大學2個、清華大學僅1個英語課程，與教育部與4校的資料呈現極不一致：此雖非國際政府間組織的系統登記，凸顯教育部推動4所頂尖大學英語課程、國際競爭力與國際現況有明顯落差。

張武修說，4校也僅支應不到1%經費於英語授課，再加上逐年變動幅度極大，顯示各校並未長期有系統整合教育部資源於提供學生英語課程與環境改善；而各校英語課程除數量上呈顯停滯或呈減少外，迄未建立具體品質指標；目前4校全英語授課課程普遍缺乏提供學生語言能力前置預備或篩選程序，衍生課堂中遇學習落差，欠缺系統性學生學習輔導。

張武修建議，教師的教學方式係全英語授課課程能否成功之關鍵，教育部與4校遲未建立有系統的授課教師英語教學訓練。教育部允宜會同學校妥善研議規劃長期、系統性的教師英語教學能力發展訓練，並提供足夠誘因獎勵配套措施，以強化並激勵教師英語教學能力及意願。

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