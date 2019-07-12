愛與包容喊假的？黃光芹收到惡毒簡訊 韓粉竟譏「活該」

2019-07-12 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有許多死忠韓粉，其中有部分韓粉極不理性。資深媒體人黃光芹就深受其害，日前她在政論節目上公開韓粉惡毒留言「賤貨X子」、「不會下蛋的老母雞」等等，讓人十分驚駭。沒想到相關新聞被轉至「韓國瑜後援會」等社團後，韓粉還繼續以難聽字眼辱罵黃光芹，完全不像韓國瑜說的「愛與包容」。

「這是我的臉書日常，我給大家公布一下。」黃光芹日前在政論節目「新聞面對面」中提到韓粉的「失序行為」，當場拿出手機，唸出訊息「賤貨婊子，你這只不會下蛋的老母雞，心理變態，你們全家出門都慘死，哈哈」。讓主持人谷懷萱當場倒抽一口氣。

黃光芹表示，韓粉不只針對她，還針對她的孩子；更嗆她「胖是罪惡，生不出孩子也是罪惡」。講到此處，黃光芹激動表示，全台灣不孕的婦女有多少？「我做試管做了7次，我有後遺症」！黃光芹說，儘管韓國瑜不停把這些人貼上「假韓粉」標籤，但從日前參與高雄觀光日罵人「去死」的韓粉一案中，馬上就看到活生生的真韓粉。

沒想到，相關新聞被轉至「韓國瑜後援會」等社團後，韓粉非但不以韓國瑜所說的「愛與包容」相互提醒，反而繼續留言譏嘲「說妳剛剛好」、「活該」；甚至留言怒嗆「該檢討的是妳自己」、「臭人還好意思說話」、「我知道全台最缺德的女人只有你一個」、「黃光芹妳有反省自己做了什麼嗎」、「嘴巴夠臭的」。種種留言令人咋舌。

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