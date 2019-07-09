嗆「去死」韓粉婦道歉文沒誠意 女學生：「與惡」沒距離

2019-07-09 23:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄鹽埕煎餅店嗆「去死」的韓粉楊婦今於FB道歉，卻亂牽拖眷村外省人30年沒說話權，還扯總統蔡英文沒結婚生子，不知生孩子的危險和辛苦，也未向被她怒目而斥的蔡姓女學生致歉；網友質疑假道歉，蔡姓女學生也在FB分享心情，自認心情很難平復，因為IG被韓粉灌爆，被指「假高中生、演員、應召女」，她強調，自己「不看藍綠，只看會不會做事」。

蔡姓女學生只是南下買煎餅的遊客，並未參加罷韓連署，只是發表對高雄市政的看法，卻遇韓粉楊婦以為她是來簽署罷韓，楊婦不悅怒嗆「去死」，事後FB貼文道歉，並加po當時影片自稱「一刀未剪」，卻引發被嗆的蔡姓女學生質疑，因經典的「妳們都去死~」那段怎麼不見了。

她秀出身分證上的89年12月出生，還公布韓粉攻訐不堪入目的留言，坦言心情很難平復，她回嗆韓粉「年輕就無知嗎！台灣的年輕人不要再被看輕了，關心國家大事沒有錯」！

她也感謝那些還保有智慧、理智的人，看完所有影片也尊重她能有自己的想法的人，「你們的一字一句都溫暖了我」，感謝有你們，表示每一則則留言都有看，這個世界因有你們而美麗。

她以學校的教官、老師為例，應該幾乎都是國民黨黨員，但他們很用心在教育，不要亂罵人，「我愛我的老師教官」，對於韓粉灌爆她的IG，說蔡女是演員不是學生，她留言反諷韓粉「謝謝大家說我演技好，可惜我不是演員，我不知道去高雄玩還要演戲，原來韓粉都這樣演」。

蔡女表示，雖然被韓粉攻擊，但是身邊的人都支持她，她挺得住沒關係，可是還是哭了，也睡不好，她想問大家有沒有人發現，有人說是「完整影片」、「一刀未剪」，但為什麼那句「你們都去死」會不見了呢？最後她想跟一些人說：「你們與惡，沒距離。」

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