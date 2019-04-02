「死亡威脅」是同一韓粉！ 黃光芹轟：韓國瑜當什麼領袖？

2019-04-02 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹今（2日）發現，恐嚇高雄市民進黨議員鄭孟洳的其中一位歹徒，「竟與恐嚇我與家人者為同一人。」認為這些人必須抓到，否則為害台灣很大。有網友關心「已經掌控是誰了嗎？」她則回應「要一點時間。」並怒轟韓國瑜若無法掌控韓粉，「那當什麼領袖？每天嘴上掛著『愛與包容』，就愛了嗎？」

鄭孟洳於今日上午質詢高雄市長韓國瑜時，希望韓國瑜能約束韓粉，別動輒霸凌他人，沒想到她質詢過後，臉書就遭韓粉圍剿，還收到威脅「讓你全家死」。鄭孟洳下午已至警局報案，警方受理後將向臉書公司調閱IP位址，查出涉案人身分並依涉嫌恐嚇罪偵辦。

黃光芹於臉書上表示，她發現恐嚇鄭孟洳的其中一名歹徒，就是過去曾恐嚇她與她家人的網友。而且在瀏覽相關新聞時，發現韓粉手法與她過去因專訪韓國瑜所釀的韓粉圍剿過程相似，將事件嫁禍給受害者自導自演、假韓粉做的等。

有網友關心「已經掌控是誰了嗎？」、「就算是真韓粉，我想韓國瑜也無法掌控他們。」黃光芹則怒轟「那當什麼領袖？每天嘴上掛著『愛與包容』，就愛了嗎？」

黃光芹臉書全文

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