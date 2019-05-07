假韓粉就是「1450網軍」？ 黃光芹再轟羅智強：少編故事！

2019-05-07 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員羅智強日前爆料，聲稱「1450網軍」偽裝「韓粉」攻擊媒體人唐湘龍、李艷秋等人，惹得同樣受到韓粉霸凌的資深媒體人黃光芹嗆「你敢不敢拿市議員職務來對賭」？羅智強受訪時強調，訊息可信度高，內容合理，惹得黃光芹再度於臉書砲轟：「不敢拿市議員職位對賭，就少編些故事！」

羅智強將韓粉網路霸凌及言語威脅攻擊行為推給是「1450網軍」幹的；黃光芹今早表示，她已經報案，警方也鎖定恐嚇對象；她怒轟羅智強：「你不是受害當事人，什麼都不知道，為了政治靠行，從一開始虛擬『假韓粉』稻草人為特定團體開脫，到近日全推給1450所為，愈說愈像是真的。你的證據在哪裡？」

在羅智強表示自己的說法「可信度高」、「內容合理」後，黃光芹下午又在臉書開砲，諷刺地說「看羅智强氣急敗壞、呼天搶地、近乎語無倫次的模樣，我看他拿不出證據，乾脆辭去市議員，來幫我辦案好了」！

黃光芹表示，「是什麼人霸凌、恐嚇我們？你知道嗎？內容為何？看局外人在那裡編故事，說得活靈活現的，只感覺好笑！如果這麼厲害，宣布我的案子破了！也順便幫韓冰破一下！」她也指責羅智強「現在才要回頭去找證據，先前是隨便說說嗎」？

最後，黃光芹怒嗆，「我討厭囉嗦的人，不敢拿市議員職位對賭，就少編些故事！福爾摩斯不是那麼好當的」。更諷刺地對羅智強表示：「韓國瑜愛你」、「韓粉愛你」。

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