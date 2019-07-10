愛與包容？黃光芹唸出韓粉惡毒訊息 主持人現場倒抽一口氣

2019-07-10 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜有許多死忠的支持者，但是其中有部分韓粉非常不理性。不論藍、綠營政治人物，甚至媒體人唐湘龍、李艷秋等人，都曾遭到韓粉在網路上攻擊、辱罵。對此，飽受韓粉攻擊的資深媒體人黃光芹，9日就在節目中公開一段韓粉的辱罵訊息，其用詞之惡毒，讓主持人當場聽了都倒抽一口氣。

9日播出的政論節目「新聞面對面」中，提到韓粉的「失序行為」。黃光芹當場拿出手機，秀出訊息表示「這是我的臉書日常，我給大家公布一下」。黃光芹隨後唸出訊息：「賤貨婊子，你這只不會下蛋的老母雞，心理變態，你們全家出門都慘死，哈哈」。讓主持人谷懷萱當場倒抽一口氣。黃光芹更表示，每天只要點開訊息，都會看到這些訊息，讓主持人謝震武驚問「到現在還有？」

黃光芹表示，韓粉不只針對她，還針對她的孩子；更嗆她「胖是罪惡，生不出孩子也是罪惡」。講到此處，黃光芹激動表示，全台灣不孕的婦女有多少？「我做試管做了7次，我有後遺症」！黃光芹說，儘管韓國瑜不停把這些人貼上「假韓粉」標籤，但從日前參與高雄觀光日罵人「去死」的韓粉一案看來，馬上就看到活生生的真韓粉。

黃光芹表示，「如果韓國瑜要去選總統，你的韓粉幫你得罪多少人」？黃光芹說，如果真的有心要淨化韓粉在台灣所創造的「白色恐怖」、「霸凌文化」，韓國瑜這時候最該出來講話，是最好的機會，她痛心地說：「但是你竟然愛與包容都不講，『好，謝謝』就閃掉了」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法