「1月11日輸慘慘」韓國瑜姓名測字新解被推爆

2019-07-10 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正在進行黨內初選民調，高雄市長韓國瑜今年3月被粉絲用名字中的「瑜」字「測字」，推斷他「1月11日成王」，事後被命理專家打臉「牽強附會」；現又有網友拿「韓國瑜」全名「說文解字」，指稱拆字拆出「王八假市長1月11日輸慘慘」，讓不少網友笑翻。

有韓粉今年3月把韓國瑜的「瑜」字，拆解為「王」和「俞」，其中「俞」字可又分為「人」、「一」、「刂」和「月」，認為是「有人1月11日」可成「王」，中選會已公告2020總統大選就是在1月11日舉行，代表天意要讓韓國瑜當選。許多韓粉留言大讚、轉傳，但遭韓黑網友大酸「沒腦真可憐」，更被命理專家打臉「牽強附會」。

有網友今（10）日在「爆政公社」拿「韓國瑜」全名「說文解字」作文章，指稱「韓」的左半部與「瑜」右半部合起來是個「輸」字，中間剩下的「韋國王」是「偽國王」的諧音，「瑜」字的左半部與右上部分能見「王八」，右下方的一、月與刀則顯示1月11日，結論是「王八偽國王假市長1月11日輸慘慘」。

許多網友笑到噴淚，紛紛留言稱這篇貼文比韓粉的「1月11日成王」有道理多了，指稱「快笑死了，哈哈哈哈」、「可以分享嗎」、「韓粉會受不了打擊的」、「這樣解釋也通耶」、「這光頭真的有夠壞，壞到讓你夜不成眠」、「挺有創意」、「貼切又實際」。

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