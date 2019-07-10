「第一名跟第二名的差距很大」 他洩漏藍營初選民調

2019-07-10 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人周錫瑋9日在政論節目中談論國民黨總統初選民調，他指出，國民黨8日晚間民調有效樣本數已超過1000份，且「第一名跟第二名的差距很大」，並喊話表達心聲：「你再怎麼講壞話也不會搶到第一名，你再怎麼做秀也不會搶到前面」。

周錫瑋9日透過視訊在《TVBS》政論節目「新聞大白話」中，被主持人問及有沒有聽到初選耳語，周坦承「我聽到很多，但是我覺得都不會有效（成立）」，他解釋原因：「昨天晚上的民調，大概已經出來一個狀況」，這個狀況是「有效樣本應該已經超過1000個了，第二個部份就是說，這個第一名跟第二名的差距很大」。

周錫瑋分析，「大，所以如果從我們過去的經驗來判斷的話，如果未來幾天民調沒有什麼出其他的錯的話，昨天晚上的民調其實已經確定國民黨大概應該由誰出來代表國民黨參選了」，周認為，「第一名、第二名差距很大的時候，我覺得後面的變化不大了啦」。

周錫瑋補充，「我覺得這個階段應該大家多講講好話，因為你再怎麼講壞話也不會搶到第一名，你再怎麼做秀也不會搶到前面，那我覺得這個時候反而是應該讓大家看到你的風度的時候、風度跟氣度的時候，而不是這時候看到你不好的一面，因為路很長，那後面大家都還要合作，大家很多的事情都可以一起合得來做」。

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