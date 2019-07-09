民進黨1986才成立 韓國瑜稱1979投票給綠營立委選將

2019-07-09 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日接受媒體專訪時指出，他生平第一次投票是在22歲那年，且還是投給「民進黨的立委候選人方素敏」；但這個說法被網友打臉，網友發現韓國瑜22歲時是1979年，民主進步黨1986年才成立，當年他要如何投給7年後才成立的民主進步黨？

韓國瑜8日在《中天新聞》專訪中表示，「我這一輩子第一次投票，我才22歲，啊我投的是民進黨欸」，此話一出讓主持人王又正流露出吃驚的表情，追問是在何種選舉中投給綠營，韓自稱「這一生第一張票」是在「立法委員」選舉中投給民進黨。

韓國瑜接著提到，當時台灣社會發生「林宅血案」，韓說「林義雄他家遇到這種事情，我實在是沒有辦法接受，雖然我們全家都國民黨員，我就投方素敏，這是我切身的喔，切身的經驗」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」小編對此質疑，「可是國瑜，你1957年出生，22歲時是1979年，民進黨成立是1986年，你要如何投給民進黨？」經查證，方素敏是民進黨前主席林義雄的太太，林義雄當年曾是無黨籍台灣省議員，1979年12月美麗島事件發生後被捕，隔年軍事審判期間2月28日爆發林宅血案，方素敏1983年是「黨外人士」，以無黨籍身分當選第1屆第4次增額立法委員第一選區（台北縣、基隆市、宜蘭縣）席次。

其實1979年根本沒有舉行立委選舉，原定1978年舉行，卻碰上台美斷交，總統蔣經國宣布延後，1979年12月高雄市爆發美麗島事件，等到1980年國內政局穩定才舉行選舉，當年有大批「黨外人士」參選；當時來自宜蘭的當選人是黃煌雄，方素敏則是3年後才當選。

網友們知悉此事後，紛紛砲轟韓國瑜「又在唬爛」，相繼留言痛批「穿過時空的我的手」、「孫中山當臨時大總統，其實是我推的」、「身為準備征服宇宙的男人，會一點時空穿越也是很合理的」、「反正隨便說說 一樣有固定那一堆人在相信」、「臉皮厚的人真好，什麼都敢講」。

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