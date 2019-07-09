吳蕚洋將成立白色聯盟 柯文哲一秒撇清關係

2019-07-09 11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕去年參選台北市長失利，卻因一曲「不愛江山更愛美人」爆紅的產險經理吳蕚洋，今天傳出將在明天下午宣布成立「白色聯盟」，接著將推10席立委參戰明年大選。對此，向來被視為白色力量代表的台北市長柯文哲，今早受訪一秒否認和其有關聯，並指這個時代，每個人可以提出他的主張，就看市場能不能接受。

柯文哲今早沒有公開行程，安排於市政會議後接受媒體聯訪，媒體提問，吳蕚洋將組「白色聯盟」是否和柯有關聯、有沒有找過柯？柯不假思索立刻回以「沒有」，還說自己是聽記者提問才知道。

至於對方用「白色聯盟」這名稱會不會有被吃豆腐的感覺？柯則笑說，「自己也沒有申請專利」、「這好像沒有辦法申請專利」。

聽到媒體詢問怎麼看吳組黨後將推10席立委？柯起先狐疑反問：「10席？」接著坦言，剛剛誤以為記者是說「實習」，想說奇怪，不過他是沒有意見啦，反正這時代，每個人可以提出他的主張，看市場能不能接受。

吳蕚洋今天接受電話訪問，證實將明天下午將成立「白色聯盟」，但他強調自己現在只是發言代表，目前團隊中包含社會賢達和2位地方政府官員等人，不過不方便曝光，所以由他代表對外。

吳說，自己3年多前就有組織政黨的想法，因為他認為司法改革很多問題在於法令實質本身，而不是程序，他直言立法院的那些人都不夠專業，寫法條很不用心，需要一個好的聯盟出來，取得一個平衡這是最大目標。

對於未來是否和柯文哲合作，吳蕚洋說，應該不會，因為屬性不同，「白色聯盟」不以取得政權為目的，這是基本精神，這樣才能客觀，否則身為執政黨的立委，不得不遵循黨所提出政策，反對黨就杯葛。

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