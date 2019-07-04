郭董胞弟派槍手暗殺蔡正元？ 他曝郭家與「惡的距離」

2019-07-04 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委蔡正元今（4）日發表「給郭台銘的第三封公開信」，內容提到鴻海董事長郭台銘親弟郭台強，被指控出資暗殺蔡正元，蔡認為：「郭家與『惡的距離』要有點分寸」。

蔡正元接連發出3封給郭台銘的公開信，訴說「三中案」當中的「中影」，由國民黨作價給郭台強收購，但有120億元價差尚未補齊，郭台強透過律師好友警告蔡正元，「郭家告人沒有告不倒的」；蔡正元在今日的公開信中，更提到台南市前議長李全教也牽涉其中。

蔡正元透露，李全教數次找上門勸說「中影」案，還稱若蔡點頭「有人會付一億元報酬」，蔡正元謝絕後，李全教便暗示，「若不配合有人會耐不住」，接著沒過幾天，就有槍手行刺他，卻因卡彈失敗，「警方立即封鎖消息，鎖定特殊人士」，過幾天連蔡母住處都被開槍。

蔡正元寫道，「警方查出，翁炳堯、甘憲成出資找槍手，而且兩人事前不知什麼原因，在台南某樓與郭台強見過面」，但兩人堅稱犯案動機是不滿蔡正元，直至「甘憲成突然死亡，翁炳堯坐牢出來後」，2018年咬出「郭台強才是幕後指使者」，但「郭台強認為翁炳堯誣告」。

蔡正元補充，「雙方互告上了法院，又很快在法院和解撤告，這麼嚴重的事，這麼輕鬆落幕」，蔡正元對郭台銘喊話：「還是要提醒郭董，郭家與『惡的距離』要有點分寸」。

蔡正元臉書全文

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