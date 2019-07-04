有內鬼？ 挺朱粉絲LINE群組一夜被翻群

2019-07-04 19:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選3場國政願景發表會落幕，朱立倫辦公室今天說，國政願景發表會結束後，接到非常多支持者與粉絲反映，他們自發性設立的LINE群組，從昨晚上10點多開始，陸續被加入翻群機器人惡意翻群，至少7個挺朱粉絲團受害，朱辦呼籲團結，安撫想提告的粉絲並評估中。

朱立倫辦公室指出，昨深夜開始接到網友們私訊指出，支持者這段時間以來，自行開設的許多粉絲群組，疑遭到翻群程式惡意且有系統的破壞，模式都是有人未經邀請就自行加入群組，接著分別po出「KMT不倒台灣不會好』或是『各位鋼鐵韓粉，韓總的未來由你們決定」這類文字，然後開始快速將群組內好友們退群，導致群組瞬間被清空。

朱辦說，朱立倫支持者們憤怒地說：「這究竟是綠營的人還是藍軍內部的人所為？眼看朱立倫民調回升到坐二望一，難道是因為威脅到誰，所以才出此步數？」

朱辦強調，感謝每一位支持者的熱情與熱心，每一個群組或社群對朱立倫都很重要，大家更需要團結，一方面提醒大家重開LINE社群時，要關閉群組的自動邀請功能，二方面也不相信這樣惡劣甚至卑鄙的行為，會是黨內任何陣營所做，因為朱立倫一直以來主張，團結的國民黨都未必能贏民進黨，更何況分裂。

朱辦強調，朱立倫是最能整合國民黨內所有力量的人，對於藍營支持者們的擔憂與焦慮，朱立倫感同身受。呼籲大家在初選電話民調時，放心說出支持朱立倫，朱立倫絕對能打敗蔡英文、換掉民進黨，贏回台灣。

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