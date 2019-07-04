被問郭朱配？朱立倫：不要再放話

2019-07-04 11:10

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨總統參選人朱立倫今早走訪台中市東勢梨之鄉業休閒園區，體驗採果樂，他在接受媒體採訪時，先對嘉義殉職員致哀，另針對國民黨內有人提「郭朱配」的說法，則強調「不要再放話」，沒有任何意義，因下週就要民調，他有信心代表國民黨穩穩的贏，並否認特別針對郭台銘的「0到6歲國家養」政見提出反對意見，只是提出較公平及合理的看法。

朱立倫一到東勢，就主動對昨晚在嘉義車站不幸殉職的李姓警員表達最大的哀痛，他表示，這是國人的痛，大家都覺得非常的婉惜，針對這種具有潛在危險的事件未來要怎麼去遏止？這才是國人共同關心的。

媒體詢問朱立倫如何看待南投縣長林明臻建議的郭朱配，朱立倫則表示，謠言及傳言沒有任何意義，因為下禮拜就要做民調，大家全力以赴，希望獲得大家的肯定支持，代表國民黨穩穩的贏，台灣一定要贏，不管最後結果如何，全黨一定要團結一致，強調「現在不要再去談任何合縱連橫或放話，沒有任何意義」，其有信心代表國民黨穩穩的贏。

另針對郭台銘「0到6歲國家養」的政見，朱立倫說，很多人說這是個民粹的時代，提這麼大的支票就應該趕快贊成或加碼，可是他一直覺得台灣真的沒有資格、也沒有能力，也不應該走向社會主義的國家，我們跟北歐是不一樣的，0至6歲國家養，這公不公平，我們付不付得起？這是非常嚴肅的問題。

朱立倫說，他提出來的是比較公平合理的說法，就是有錢人自己養，中所得的幫忙養，低所得才由國家養，這比較符合公平正義。郭董比較豪氣，提的政見可能很多人歡迎，但所有的錢是屬於國家，我們要好好的花，不能花掉下一代的錢，郭董提到的作法可透過政策討論的方式，怎樣才是務實可行的，財源到底要怎麼來？畢竟自己為國家服務了20年，很清楚要課富人稅大概只有80~150億，如果要動用到國家的基金去賺錢，勞保等六大基金則是專款專用，至於郭董想到的其他財源，有機會再跟他探討一下。

朱立倫強調，自己提的意見並非針對郭董，若韓國瑜提，自己的意見也一樣。他是非常理性的探討，錢是大家的，不是郭董的，站在民粹的角度福利愈高當然愈好，但是這麼一大張支票到底台灣是不是應該這樣做，大家應理性探討。

至於韓國瑜提的南北平衡，朱立倫表示，完全支持，如果擔任總統一定全力支持，包括南北建設的平衡、南部國際機場、財劃法統籌分配稅等。

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