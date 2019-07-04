郭、朱大戰「0到6歲國家養」 郝龍斌挺郭被批違黨務中立

2019-07-04 16:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人郭台銘主張0到6歲兒童由國家來養的政見，不但引發社會議論財源何來，在黨內初選中也遭對手朱立倫強烈質疑，但身兼國民黨中央提名協調小組成員的副主席郝龍斌，今天卻跳出來幫郭背書，「預算就像時間，擠一擠就有！」並呼籲各界支持郭的政策，但也惹出黨務中立爭議。

有中常委表示，郝龍斌做為副主席，更是負責統籌總統提名作業的中央提名協提5人小組成員，本應保持中立客觀的態度，卻公然就一個在不同參選人中有爭議的選舉政見上選邊站，確實難杜外界攸攸之口。

其實郝龍斌類似爭議可謂「前科累累」，最近就在6月初的中常會上被中常委點名在郭台銘與韓國瑜之間選邊站，立場不中立，去年郝龍斌的副主席辦公室主任游淑慧參加台北市議員黨內提名初選，郝、游合照看板廣告，也一度引發黨內質疑違反黨務中立，更早在前年10月國民黨台北市黨部主委選舉時，身為副主席的郝龍斌毫不忌諱的輔選黃呂錦茹，引發另一位參選人鍾小平強烈不滿，要求黨務中立。

國民黨昨天第3場國政願景電視發表會上，郭台銘與朱立倫再度為0到6歲兒童應否由國家來養的政見針鋒相對，郭主張排富後政府每個月補助1萬5000元，第一階段財源從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率4%，以及開徵富人稅籌措，第二階段再透過「大健康產業」獲利取得財源，朱立倫則質疑郭的主張是「社會主義」，而且所需經費計算、財源規劃都有問題。

在高度爭議下，郝龍斌今天上午透過個人臉書表示，郭台銘在昨天的政見發表會已經把財源說得很清楚，「聽完郭台銘董事長的闡述，我深感認同，因為『投資未來永遠比投資過去明智』。」

郝還說，「預算就像時間，擠一擠就有！」況且這些小朋友長大後，從25歲開始就業到65歲，40年間不斷為台灣提供GDP、稅收、產能產值，難道不是一項極划算的政策嗎？「我相當期待不分政黨都能支持這項政策」。

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