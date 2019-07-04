財源不夠郭董墊 朱立倫：恐踩「期約賄選」紅線

2019-07-04 16:13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選3場國政願景發表會昨落幕，2位總統初選參選人郭台銘、朱立倫在「6歲以下國家養」議題上爭鋒，朱立倫今再臉書上又發文談相關議題，質疑郭台銘在參選時擬以個人財產墊付福利政策，可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。

朱立倫今發臉書表示，郭台銘昨晚魄力十足地勾勒，計畫以富人稅與主權基金籌措財源，照顧下一代；甚至承諾在財源不足時，願意拿出龐大家產墊付，散盡家財也在所不惜，「我其實非常感動」。佩服郭董的一腔熱血。

但朱立倫認為，政策不能只靠佩服或是激情感動，還需對數字的掌握，對法令的嫻熟。所以他藉首輪答題的機會，提醒郭實際兒少人口比他說得多、富人稅的規模比他想得少；而各種主權基金源於全民，運用上也受到許多法令規範，即便貴為總統，也不可能一聲令下說用就用。

朱立倫也指出，他還來不及提醒的是：郭台銘平時樂善好施是善事一件，但參選時宣稱擬以個人財產墊付福利政策，甚至很可能不小心踩到「期約賄選」的紅線。「這就是法治！」政治家必須面對各種法規制度的制衡，因為用的是每一位納稅人的錢，影響的是全民。郭董還需補課學習，公共事務治理諸多法令限制的背後理據。

對於外界、媒體評論朱立倫對郭台銘開砲，朱立倫澄清，過去他領導市政團隊就一直強調：團隊需要異質性，需要辯論激盪，才能確保決策品質。他質疑郭董政策，提出要「大家養」而不是「國家養」，最終目的不是去看打誰批評誰，而是透過這輪討論，去凝聚對於兒少政策的共識。這也是國政發表會重要意義，就是凝聚國民黨國政藍圖。

朱立倫也重申，國民黨要打贏選戰，不僅自己不能分裂，還需要爭取更多年輕人與中間選民認同。目前韓粉與郭粉陷入激情纏鬥，各自大喊「非誰不投」，導致階級與世代的對立，讓人非常擔心。

朱立倫強調，他從政以來始終堅持政策專業；或許不像其他人擅長喊口號，但是也是最能與每個人合作、團結藍營，並爭取更多中間選民的候選人。「執政靠團隊，不能單靠個人明星；國政要藍圖，不能靠口號激情！」

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