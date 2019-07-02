郭台銘「0到6歲國家養」 朱立倫酸：全部身家也只能養一年

2019-07-02 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘提出「0到6歲國家養」的政見引起熱議，另位參選人朱立倫今稱郭董的提議是「創意」，也希望能改變我們，但大家都很好奇，期待郭董算給大家聽，大家希望知道真相是什麼，就算郭董用全部財產，也只能養一年。

郭台銘提出「0到6歲國家養」的政見，話題延燒，朱立倫今早到節目錄影前受訪，對於郭台銘「國家養」政見，強調大家也很好奇，相信有完整方案，「我很期待郭董算給大家聽」，因為這關係到大家未來的下一代，既然提出這麼好的政見，又可以不要用國家政府的預算，大家希望知道真相是怎樣。

朱立倫強調，他不是要批評郭董，他非常希望郭的創意可以改變我們，很多人希望什麼都免費，但事實上是做不到的，台灣還是要回歸由「各家來養」，不是國家來養。

朱立倫還酸說，如果以郭董的資產拿出來養，只能養一年，中華民國政府總預算就是2兆元出頭，扣掉所有固定支出就1兆多元了，剩下還要做建設等，郭董說不要用政府預算，他希望學習要怎麼樣不用到政府預算。朱也提醒郭台銘，郭提到大數據可以賺1億元美金，但換算1年是30億元台幣，「吃營養午餐絕對都不夠」。

對於明日的最後一場國政願景發表會，朱立倫表示，他40年來學財經、教財經，為政府工作，他會用他的經驗說未來台灣的願景，沒有要跟郭董或任何人比。

朱立倫強調，他最關心的是能不能透過政見會讓國民黨支持度提升。最近的民調給他振奮的想法，國民黨支持度好像有回升一些，3位主將都能夠贏，這是好事，繼續加油，他要告訴民眾，朱立倫最有能力解決經濟跟兩岸問題。

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