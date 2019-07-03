退將到對岸唱義勇軍進行曲 林昶佐喚：歹路不能行！

2019-07-03 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕「兩岸人民關係條例部分條文修正案」今正式三讀通過。該修正案規定，少將以上人員退休後，將被限制不得參與中國政治活動、不得參加中國黨政軍舉辦之慶典或活動，而情節重大者，得剝奪其月退俸，已支領者也將追回。林昶佐今發文表示，「喜歡去中國唱義勇軍進行曲的那個誰，小心了！歹路不能行！」

稍早立法院臨時會三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，條文明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員、或情報機關首長，不得參與中國黨政軍或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動，而做出「妨害國家尊嚴」行為，原服務機關可停止當事人領受50%到100%月退俸5年，並追繳註銷獎章、勳章、執照及證書，違者最重將可剝奪其月退俸，並追回已支領的金額；而未領取月退俸者，則由原服務機關處200萬到1000萬元以下罰鍰。

根據三讀條文定義，所謂的「妨害國家尊嚴」，是指向象徵中共政權的旗、徽、歌行禮或唱頌或其他類似行為。民進黨團總召柯建銘也強調，本次修法是國安五法最後一塊版圖，也是維護國家戰略思維最後的支撐點，2016年間32名退將跑到中國向中國的國歌、國旗起立致敬，那一幕非常驚悚，如果連這個也放棄，這個國家將沒有任何存在意義。

林昶佐今晚在臉書上表示，喜歡去中國唱義勇軍進行曲的那個誰，小心了！歹路不能行！

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