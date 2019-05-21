館長同框小英藍營砲轟 林昶佐反嗆：對中共屁都不敢吭一聲

2019-05-21 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前參加《莒光園地》錄影，還首度同框總統蔡英文，卻被前國安局上校李天鐸批評，指控館長曾有7項前科，更質疑蔡英文「瘋了嗎？」對此，時代力量立委林昶佐回嗆，這些國民黨老藍男們，當中共飛彈對準台灣、軍機繞台時，屁都不敢吭一聲。

針對「館長」陳之漢日前受國防部之邀拍攝莒光園地，並與蔡總統同框，李天鐸則在臉書批評「小英：她瘋了嗎？」，並指稱館長是擁有毒品、竊盗、賭博等7項前科的「網紅」，質疑總統「饑不擇食」、一手摧毀國軍的核心價值。

館長昨天表示，他知道自己沒資格幫國軍錄節目，「我原意只想讓國民讚賞以及更加尊重國軍，但想想也對，一個混過兄弟、渾身刺青的人，哪有資格呢？」他也強調，自己的前科紀錄就只有一項，對於不實指控一定會提告。

對此，林昶佐21日在臉書表示，為了捍衛國家主權，國防部與館長合拍影片，上週質詢時，他向國防部長表達對這件事的支持，部長也承諾會多加運用多元創新的方法，來宣傳台灣形象。沒想到，這幾天國民黨的老藍男們對館長力挺國軍意見一堆，連前藍委都出來罵，真的是毛有夠多。

「中國飛彈對準台灣、軍機繞台時，屁都不敢吭一聲。」林昶佐怒嗆國民黨，別人在高聲疾呼支持台灣主權時，卻馬上跳出來唱衰台灣。想到4年前，有人批評刺青不能當立委，沒想到4年後，國民黨還在用同樣的標準，羞辱支持台灣的人！

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