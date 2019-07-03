「兩岸條例」三讀！退將向中共旗徽敬禮要罰

2019-07-03 12:19

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，條文明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員或情報機關首長，不得參與中國黨政軍或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動，而做出「妨害國家尊嚴」行為，違者最重將可剝奪其月退俸。

根據三讀條文定義，所謂的「妨害國家尊嚴」，是指向象徵中共政權的旗、徽、歌行禮或唱頌或其他類似行為。如果違反規定，原服務機關可停止當事人領受50%到100%月退俸5年，並追繳註銷獎章、勳章、執照及證書，情節重大者更得剝奪其月退俸，並追回已支領的金額；未領取月退俸者，則由原服務機關處200萬到1000萬元以下罰鍰。

另一項修法重點，則是將赴中列管時間明確化，過去列管對象是以列管3年「為原則」，各機關可自行增減，導致實務上各單位經常自行縮減列管期間，本次修法修正為僅能增加、不能縮減，藉以強化公務員赴中管制。

另外，過去「兩岸條例」條文內提到的「國家機密」，常被以為僅限於「國家機密保護法」所規範的「國家機密」，本次修法也將「國家機密」4字修正為「國家安全、利益或機密」，避免混淆。

民進黨團總召柯建銘強調，本次修法是國安五法最後一塊版圖，也是維護國家戰略思維最後的支撐點，2016年間32名退將跑到中國向中國的國歌、國旗起立致敬，那一幕非常驚悚，如果連這個也放棄，這個國家將沒有任何存在意義。

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