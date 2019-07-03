防逃機制補破網 黃國昌再籲：儘速訂棄保潛逃罪

2019-07-03 11:29

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院臨時會稍早三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，除了新增4款防逃機制，條文也明定，法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭；民進黨立委周春米強調，司法改革一步一腳印，沒有懈怠，本屆已完成包括法官法在內的六大法案；時代力量立委黃國昌則呼籲，應儘速訂定棄保潛逃罪。

周春米表示，本次修法是有關於受偵查、受審判的刑事被告，確保其將來到庭接受偵查、接受審判，將來要到案執行，確保我國的刑罰權能完整行使，就是所謂的「防逃法案」；司法改革一步一腳印，沒有懈怠。

周春米說，在野黨用個案來檢討執政黨，予以尊重，但在野黨並未提出任何法案，改革不是用罵的，不是用羞辱的，是實在且可受公評的，本屆他們已完成六大法案，包括法官法、大法庭制度、憲法訴訟法，防逃限境限海、勞動事件處理法、少年事件處理法，民進黨一步一腳印，承擔責任。

黃國昌指出，防逃機制補起非常重要的破網，過去幾年，大家一再看到嚴重的貪腐犯、經濟犯、金融犯，在耗費大量國家資源判刑確定後，一個又一個跑掉，例子不勝枚舉；本次修法，針對停止羈押後各種替代性措施，參考法學教授、民間團體共同倡議的內容，也加上了要求法官在宣判時，得命被告到庭，否則應緊急拘提，都是在防堵目前防逃機制非常重要的漏洞。

不過，黃國昌也提醒，到目前為止，司改國是會議通過的結論，要求訂定棄保潛逃罪，目前還沒排入議程，在刑事防逃討論的過程中，跨黨派的委員也希望司委會將棄保潛逃罪排入議程審查，這是在推動司法改革的過程中，立法院必須回應民間社會的期待。

三讀條文增訂「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，藉此防杜被告逃匿；另增加4款防逃機制，包括接受適當的科技設備監控；未經許可，不得離開住、居所或一定區域；交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經許可，不得就特定財產為一定的處分。

此外，為防止未被羈押的被告在法院判決有罪後落跑，第469條條文明定，經諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提；相較於舊法需5年以上徒刑，新法更為嚴格。

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