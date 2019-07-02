朝野協商共識》防止停押被告潛逃 法官可要求宣判日到庭

2019-07-02 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今針對「刑事訴訟法部分條文修正草案」召集朝野黨團協商，會中達成共識，「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，並新增科技設備監控等4種防逃機制；此外，被告被判處死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提。全案預計3日於院會三讀。

現行刑訴法第116條之2規定，法院許可停止羈押時，得命被告應遵守下列事項，包括定期向法院或檢察官報到；不得危害、恐嚇被害人、證人、偵審本案的公務員等人的身體或財產；保外就醫者，未經法院或檢察官許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動；及其他經法院認為適當的事項。

本次協商達成共識，增訂「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，藉此防杜被告逃匿；另增加4款防逃機制，包括接受適當的科技設備監控；未經許可，不得離開住、居所或一定區域；交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經許可，不得就特定財產為一定的處分。

此外，為防止未被羈押的被告在法院判決有罪後落跑，針對469條達成共識的條文明定，經諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，（檢察官）得逕行拘提；相較於舊法需5年以上徒刑，新法更為嚴格。

本次朝野協商，主要針對民進黨立委許智傑逕付二讀版本進行討論；許等人提案指出，為兼顧國家刑罰權的實現，並符合人權保障的國際標準，有強化現行刑訴法羈押替代處分，與其相關刑事執行制度的必要，因此提案修法。

而為了防杜停止羈押的被告逃匿，司法院副秘書長葉麗霞於朝野協商時，提出修正條文，建議增訂「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」此一項，獲得朝野立委支持；藉由未履行到庭義務者得逕行拘提或命再執行羈押的法律效果，確保後續程序順利進行，並達防杜被告逃匿的目的。

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