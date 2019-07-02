韓嗆中央登革熱一國兩制 他酸：真的沒什麼好說嘴的

2019-07-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上月30日於造勢活動上表示，去年越南、印尼爆發登革熱時，衛福部出錢又出力，今年卻對高雄疫情漠不關心，直呼「一國兩制」。對此，中華大學講座教授杜紫宸昨也在臉書發表看法。

杜紫宸在文中表示，適當出錢出力協助印尼、越南控制登革熱疫情，不僅為國際外交關懷、助台降低移入個案數的風險，還可爭取相關國家支持我方加入WHA，「真的沒什麼好說嘴的」，並稱韓的幕僚「需要再加油！」

韓國瑜嗆聲後，疾管署當晚即澄清，與他國防疫交流合作，是以平等互惠等方式進行，並指運用經費低於補助高雄，強調絕無不幫高雄防治登革熱，卻助越南、印尼的情況。

行政院長蘇貞昌昨也呼籲韓用心守住、不要增加疫情，別一天到晚轉移焦點到錢的部分；高雄向中央爭取5000多萬防治費，政院早在上週就核准，至今高市府卻未領款，質疑其效率有問題，另指首長四處趴趴走亂講話，對疫情無益。

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