蘇貞昌：5000萬防治經費早核准 高雄至今還未來領

2019-07-01 09:40

〔記者王憶紅／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日造勢場合嗆中央對防治登革熱是一國兩制。行政院長蘇貞昌今天呼籲韓市長用心守住疫情，不要增加高雄的疫情，尤其是行政首長，應該守住疫情、守住崗位，不要到處爬爬走，又亂放話，這樣不力於疫情。

蘇貞昌今天參加中華電信第23屆績優人員表揚大會時，回應了韓國瑜嗆中央對防治登革熱是一國兩制的談話，他還說，登革熱疫情重點是滅蚊，暗批韓不要一天到晚轉移焦點到錢的部分，何況高雄向中央爭取登革熱防治經費5千多萬，我們兩天就准了，在上週准了，到今天高雄市政府卻還沒領款，顯然效率有問題，蘇再批首長到處亂跑、話又亂講，真的無益於疫情。

疾管署昨天則發出聲明，指高雄市於6月14日傍晚送出公文向中央提出5,318萬登革熱防治經費，衛福部亦立即於週末加班協助審查與積極向行政院申請，行政院亦已於6月19日全數核定，並於6月24日函復高雄市政府，先行核撥2,660萬元，請其儘速用以辦理各項登革熱疫情控制工作。

蘇也批郭台銘0到6歲國家養是亂開芭樂票

另外針對郭台銘罵政府，蘇貞昌說，他講話越來越離譜，相信人民眼睛雪亮，郭董有看到我在新北市長時的清廉，是超乎朱立倫的。

蘇貞昌說，郭台銘說0到6歲國家養的政策，這種有二種可能，第一是亂開芭樂票，說話不負責任，第二是看到蔡政府一直為國人減稅，今年五月納稅，大家都減稅，人民都有感，如果照郭董的支票，要上兆的經費，這樣要大大加稅，你願意嗎？

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