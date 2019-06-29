陳其邁心繫高雄登革熱疫情 勸韓國瑜放下選舉造勢「回頭」

2019-06-29 17:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市登革熱疫情延燒，蔡英文今天受訪表示，中央資源跟中央協助絕對沒問題，希望市政府可以把所有問題聚焦在這個問題上；行政院副院長陳其邁說，埃及斑紋是最重要的登革熱病媒蚊，大部份在室內，所以社區動員很重要，基層防疫人員很辛苦，整個市政府也需要動起來防疫，「不要整個市政府動起來都在選舉。」

蔡英文、陳其邁今天出席「總統盃黑客松」活動，蔡英文逐桌與參賽者互動了一小時後離開，蔡英文會後被問到行政院長蘇貞昌今天上午批韓國瑜，他要韓國瑜不必多講、專心登革熱，不要「該做的不做、不該做的亂做」。

蔡英文說，蘇院長擔任院長以來積極任事，很多事情在很短時間有很大成效，對高雄登革熱，行政院全力支援，相信蘇院長想提醒韓市長，把精神放在登革熱這件事情上，中央資源跟中央協助絕對沒問題，希望市政府可以把所有問題聚焦在這個問題上，這是高雄是很重要的事情。

問到韓國瑜的罷免問題，陳其邁回應，他不清楚整個活動，是民間很多團體共同發起，希望韓市長要把高雄市民聲音聽進去，現在高雄疫情這麼嚴峻，恐怕不斷發生病例，疫情沒辦法得到控制，所以還是要多花時間在防疫，不要三天兩頭往外跑，聽說明天要去新竹造勢，「做這山看那山，一天到晚在外面趴趴走，為了登上權力高峰，市民會覺得心裡不是滋味」，市長應該要多留在高雄，把疫情顧好比較重要。

陳其邁表示，市政做得好，自然大家會支持他，在自己的家鄉也好，疫情還四處亂竄，這個恐怕會引起市民很大反彈，回頭是岸，把高雄顧好。

陳其邁說，他本身是公共衛生背景，也是醫師，登革熱在高雄從病媒蚊的卵來看，埃及斑紋是最重要的病媒蚊，大部份在室內，因此「社區動員很重要、社區動員很重要、社區動員很重要」，講三次很重要。

陳其邁說，區長、民政局是最重要單位，應該以這個病例，做病媒蚊指數標準，不要整個市政府動起來都在選舉，結果病媒蚊根治沒有落實，基層防疫人員很辛苦，整個市政府也需要動起來。

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