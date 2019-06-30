防登革熱幫越南、印尼不幫高雄？ 疾管署：補助高雄較多

2019-06-30 23:57

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日在造勢活動上提及，去年越南、印尼爆發登革熱，我國衛福部出錢、出力，今年卻對高雄市疫情漠不關心，怒嗆根本「一國兩制」。衛福部疾管署今晚澄清，與其他國家的防疫交流合作，運用經費低於補助高雄市，且協助高雄市防疫出錢、出力，絕對沒有不幫高雄市防治登革熱、卻幫越南與印尼等情形。

疾管署表示，高雄市6月14日星期五傍晚送出公文向中央要求5318萬元登革熱防治經費，衛福部立即於週末加班協助審查、積極向行政院申請，行政院也已於19日全數核定，24日已函復高雄市政府，先行核撥2660萬元，以利儘速用於辦理各項登革熱疫情控制工作。

至於人力方面，疾管署強調，從高雄市出現入夏首例本土登革熱後，立即動員高屏區管中心人力，並從北中南區調派人員前往協助防治工作，從5月29日至6月30日已支援651人次。另也請國家衛生研究院調派蚊媒防治研究中心人員支援當地病媒蚊監測工作，已計305人次。

疾管署也說明，與其他國家的防疫交流合作，以平等、互惠、相互尊重、相互學習的精神與方式進行，在與越南進行的結核病防治合作，及與印尼進行的登革熱防治合作也不例外，該項合作計畫自2017開始，所運用經費低於用以補助高雄市登革熱防治經費，因此絕無未幫高雄市防治登革熱，卻幫越南、印尼的情形。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法