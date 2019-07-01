美眾議員提案：情治機構阻止中國干預台灣大選

2019-07-01 23:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院情報特別委員會主席謝安達（Adam Schiff）提出「2020會計年度情報授權法案」（H.R.3494），要求國家情報首長（DNI）寇茲（Dan Coats）在台灣明年總統大選後45天內提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」。

美國眾議院情報特別委員會主席、民主黨眾議員謝安達26日提出「2020會計年度情報授權法案」，該法案將授權提供美國情治機構與活動預算，目前已提交到情報特別委員會。

特別的是，「外國有關事項」篇章的六小節之中，其中一節是關於「中國如何影響台灣選舉」。據了解，這是美國立法部門近年首次在「情報授權法案」中專章討論「中國介入台灣大選」，意即立法部門預期中國會干預、介入甚至破壞台灣的選舉，以此提案向情治機構提出警示。我國安系統亦密切注意該案發展。

眾議院版指出，根據「台灣關係法」，要求國家情報首長寇茲，在台灣2020總統選舉後45天內，應（shall）向情報委員會提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」。參議院版本則著重在俄羅斯相關內容，未提及台灣。

眾院提案詳述，報告應包括美國情報體系如何付出努力，透過技術與物資支援，協助台灣辨認、干擾並打擊來自中國的介入；美國政府如何幫助台灣，針對侵害自由公正選舉程序的外部勢力，強化反制能力。

報告也應包含中國自政府部門到非政府部門干涉台灣選舉的單位列表，每個單位所扮演的角色與功能，以及干涉行動中使用的所有策略、技術和程序。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑上個月談及台灣大選時，便曾強調，在美國自由開放的印太願景中，很重要的一個部分，就是希望看到民主社會能夠具備「舉行選舉、不受外在干預」的能力，與此提案精神不謀而合。

「外國有關事項」章節中另有兩小節特別針對中國，包括中國共產黨在美國的影響操作和宣傳，以及中國壓迫新疆穆斯林與少數民族，其餘則是包括評估俄羅斯總統普丁的資產、俄羅斯政治動向與卡紹吉之死。

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