美眾院一致通過「台灣保證法」 AIT臉書公布內容！

2019-05-09 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院在美東時間5月7日無異議通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。美國在台協會（AIT）今天傍晚在臉書上貼出美國國會網站的法案連結，並指出該法案中美國國會的意見，「台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分」以及「美國政策為支持台灣有意義參與包括聯合國等多個國際組織」。

根據美國在台協會臉書發文，「台灣保證法案」的國會意見為，「台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力。」

另外，在「在台灣參與國際組織方面」，國會意見指出，「美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與『聯合國糧農組織』（FAO）、『聯合國教科文組織』（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。」

底下網友紛紛留言表示感謝，「台美友好」；「聯合國大會趕快搬回台灣」；「謝謝！」；「感謝美國強烈支持台灣」。

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