台灣保證法通過 國防部：感謝美方支持

2019-05-09 12:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國眾議院在美東時間5月7日通過「台灣保證法」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，「台保法」更列舉美對台軍售常態化等作為，可望加深雙方軍事合作。對此，國防部副部長沈一鳴上將今日在立法院答詢時表示，感謝美方對我國國防的支持，我方將務實、穩健地深化與美方關係。

立法院外交及國防委員會今日處理國防部預算解凍案，並邀沈一鳴等國防部高階官員列席備詢，沈一鳴在時代力量立委林昶佐質詢時，做出上述回應。

民進黨立委羅致政也問，針對「台灣保證法」軍事合作具體主張，國防部對於現代模式與未來合作的期待有哪些看法？沈一鳴表示，以軍購案為例，過去是「包裹式」批准，「常態化」後，則為個案核准，這有利於我方向美方提出申請獲得回覆後，在年度預算上做規劃。

羅致政也問，我方提出軍購需求，也可能涉及立法院預算審查時程，國防部該如何將此「同步化」？國防部戰規司長吳寶琨表示，國防部會在預算獲得美方同意後，才提送「LOR for LOA」（發價書需求信函），雖可能美方會不同意我方申請，但軍方會期盼在立法院授權下進行相關作業。

羅致政也問，除軍購以外，軍方對於雙邊演習有無想要參與的項目？沈一鳴表示，我方會在既有穩健情況下繼續深化，這些都有做規劃，但還是要跟美國行政部門溝通。至於過去有無被拒絕的申請項目？沈說，國防部不便在此說明，但皆採務實態度爭取。

羅致政追問，國防部願意參與雙邊或多邊軍事演訓？沈一鳴回答：「是。」

羅致政也詢問國防部對於台美高階現役將官互訪的看法，沈一鳴表示，此事要看美國行政部門態度，我方當然樂觀其成，且已有些武官過去了。至於武官之外的軍官，則會在正常年度參訪或會議赴美。

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