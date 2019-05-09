美國眾議院通過「台灣保證法」 中國官媒氣噗噗

2019-05-09 09:46

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國眾議院通過「台灣保證法」，要求美國對台軍售常態化、重啟台美貿易協定會談、支持台灣國際參與及檢視對台交往準則等，繼昨天中國外交部抗議後，中國兩大重要官媒《新華社》與《人民日報》也氣得跳腳，《新華社》今天更撂重話，「美方若不顧中美關係大局，中方必作出有力回應，美方應充分認識到後果。」

中國外交部發言人耿爽昨天（8日）在例行記者會中，就美國國會通過「台灣保證法」表示，有關法案嚴重地違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，是對中國內政的粗暴干涉，中方對此堅決反對，並已向美方提出了嚴正交涉。

《新華社》今天發表題為「台灣問題決不容任何外來干涉」的時評表示，近一段時間以來，美方頻打「台灣牌」，從對台軍售、美台軍事交流，到此次炮製「惡法」要求將台灣納入雙多邊軍演、推動對台軍售常態化、支持台灣加入國際組織等，一再嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，違背了基本的國際法準則和國際義務。

文章稱，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，是毫無退讓、妥協或交易的空間的。美方操弄台海局勢，為求自身利益罔顧兩岸中國人利益福祉，不惜將台灣推向危險邊緣，充分顯露出其徹頭徹尾的利己主義和霸權思維。

《新華社》警告，破壞「一個中國」原則無異於動搖中美關係的根基。在台灣問題這個中美關係中最重要、最敏感的問題上，美方若不顧中美關係大局，執意在錯誤道路上走下去，中方必作出有力回應。美方應充分認識到後果。

《人民日報》海外版也在頭版刊登中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉的文章指出，美國打「台灣牌」是一場危險的賭博。美國蓄意挑戰台灣問題的底線，加劇中美關係的複雜性和不確定性。台灣問題是中國核心利益，中國政府和人民決不會對此坐視不理。

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