美眾院一致通過「台灣保證法」 外交部感謝：持續深化夥伴關係

2019-05-08 12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院於美東時間7日一致同意通過「台灣保證法」與「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案；「台灣保證法」要求美國對台軍售常態化及重啟台美貿易協定會談。外交部今天對此表示誠摯歡迎與感謝，並將持續務實深化台美合作夥伴關係。

美國眾議院於美東時間5月7日以一致同意方式，通過眾院第2002號「2019年台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2019），另以414票贊成、無人反對的壓倒性票數表決通過眾院第273號「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案。

「台灣保證法」由眾院外委會主席安格爾（Eliot Engel, D-NY）、共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）、亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）、共和黨首席議員游賀（Ted Yoho, R-FL）及眾院「國會台灣連線」兩位主席迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）和康納利（Gerald Connolly, D-VA）等6位眾議員於4月1日共同提案。

「台灣保證法」法案重申美國支持台灣有意義參與國際組織的一貫政策；支持對台軍售常態化，協助台灣發展及整合不對稱戰力；呼籲美國貿易代表署與我重啟會談，並以簽訂雙邊自由貿易協定（FTA）為目標。法案也敦促國務卿檢視對台交往準則，並向國會提交檢討結果及「台灣旅行法」執行情形報告。

眾院「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案則重申「台灣關係法」及「六項保證」是台美關係的基石之外，也鼓勵台美所有層級官員依「台灣旅行法」進行互訪；敦促美國總統應依據「亞洲再保證倡議法案（ARIA）」等各項立法，常態性轉移國防裝備給台灣，探索與台灣擴展及深化雙邊經貿關係的機會；同時呼籲國務卿支持台灣有意義參與國際組織，並肯定台美在對抗恐怖主義及全球人道援助等領域的合作。

外交部今天表示，適值「台灣關係法」立法40週年之際，美國國會兩黨台灣友人以具體行動展現對我國的堅定支持，極具正面意義，外交部對此表達誠摯感謝。外交部並強調，將持續以務實態度，與美方攜手合作，穩健深化台美合作夥伴關係。

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