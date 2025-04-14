川普為何不直接打電話給習近平？ 白宮記者狂追問 知情人士曝內幕！

美中貿易關稅戰急遽升溫，川普、習近平是否通話展開私下磋商，讓外界相當關心。（法新社）

2025/04/14 17:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，目前兩國對彼此分別加徵145%和125%的重稅，引發國際熱議。近日白宮記者會上多家媒體狂追問「為何川普不直接打電話給習近平」進行磋商，但白宮發言人給出的回應始終曖昧不明。不過有知情人士透露，華府早就向北京表明立場一段時間了，不過中方至今仍拒絕安排元首級通話。

綜合美媒報導，目前美總統川普對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬報復性關稅125%，全球都相當關注這兩大經濟體是否會進行磋商？或是誰會先退讓？在中方面對川普發動關稅戰嗆聲「奉陪到底」之際，川普8日晚間還在其社群「真相社交」（Truth Social）稱中國其實希望跟美方談判並達成協議，只是不知道如何開始。

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而上週五（11日）的白宮記者會上，發言人萊維特（Karoline Leavitt）就被記者問到「川普總統說他跟中國國家主席習近平關係很好，他也願意與習直接展開對話，那為什麼總統不直接拿起電話打給對方，讓磋商開始進行？」但萊維特表示，「如果中國真的有意要與美國達成協議，川普總統會很慷慨地與之展開協商，但如果他們繼續選擇報復，那結果只會對中國不利。」

萊維特話音剛落，更多媒體記者追問「川普是否在等待中國先採取行動？」、「川普是在等中國先聯絡嗎？」、「如果雙方不進行談判，川普為什麼樂觀地認為中國會達成協議，或者願意達成協議？」面對相關問題，萊維特始終不願鬆口證實美中會不會有私下磋商的可能，僅稱華府是否會與北京溝通這件事她無可奉告，這部分由國安團隊來負責；至於記者質疑川普有何依據樂觀認為中國想與美國達成協議，萊維特則稱「他（指川普）總是很樂觀」。

不過有消息人士向《CNN》透露，上週中國首次對美宣布報復性關稅後，川普政府有私下警告中國不要再採取類似舉措，並要求中方官員向上傳達訊息，即習近平應該與川普進行通話，但等來的卻是中方再次提高關稅。有2名白宮高層則表示，美國不會先與中國接觸，因為他們認為是北京先選擇了報復並進一步升級貿易戰，川普也告訴他的幕僚團隊，必須是中國先退讓或是主動致電尋求對話。

另外還有3名熟悉官方通訊的知情人士告訴《CNN》，美方已向中方表明立場（指對等關稅）將近2個月，川普團隊明確告訴中國官員，習近平應該與川普通話，不過北京政府至今一再拒絕安排元首級通話，且華府早就向中方具體提出美方希望接觸的談判人員名單，但中國不肯妥協。川普幕僚認為，習近平不願低聲下氣是談判遲遲無法展開的原因之一。

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