登革熱請款公文今才送達 他怒：韓市府在卡高雄防疫經費

2019-07-01 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在造勢活動上為登革熱經費嗆中央，行政院長蘇貞昌今（1日）回擊，高雄要登革熱防疫補助5千多萬元，政院上週准了至今還沒領款。對此，綠委王定宇貼出高市府今急忙趕出的公文，怒嗆在卡高雄的防疫經費就是韓市府團隊！

韓國瑜昨（6月30日）在新竹縣造勢時，嗆中央對防治登革熱是「一國兩制」，今視察登革熱防疫時又表示，高雄市發生登革熱時，沒有辦法第一時間感受到行政院的熱情。蘇貞昌今回擊，高雄向中央爭取登革熱防治經費5千多萬元，政院2天就准了，在上週准了，但至今高市府卻還沒領款，顯然效率有問題，蘇也批評首長到處亂跑、話又亂講，真的無益於疫情。

財政部也指出，高市府6月14日送出公文，向中央提出5318萬登革熱防治經費，衛福部隨即向行政院申請，政院已在6月19日全數核定，並在6月24日發函給高市府，先行核撥2660萬元，但高市府遲至今天下午2點多才行文給財政部。

對此，王定宇在臉書貼出此公文，表示蘇貞昌今上午表達「經費早就核准，高雄至今未請領」之後，高市府才匆忙趕快弄了張「7月1日發文的電子公文」來請款。

王定宇不滿怒嗆，「這樣...到底是誰在卡高雄的防疫經費呢？就是你...不務正業光出嘴的韓國瑜市府團隊！」。

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