家鄉需要你！ 施丞貴接棒屏東衛生局長

2019-07-01 15:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府衛生局今天舉辦新卸任局長交接，由原屏東基督教醫院放射科主任施丞貴接下新任局長一職，施丞貴分享，當年因為爸爸對他說「家鄉需要你」，讓他決定放棄都市高薪工作返鄉服務，行醫之餘也長期投入社造工作，未來希望能結合醫療與社區經驗，貢獻家鄉。

57歲的施丞貴是屏東歸來人，國防醫學院醫學系畢業、高雄醫學大學醫務管理學系碩士、國立屏東科技大學環境工程學系博士，曾任台北榮民總醫院放射線部住院醫師、高雄榮民總醫院放射線部主治醫師、屏東龍泉榮民醫院主治醫師、奇美醫院放射診斷科主治醫師、屏東基督教醫院放射科主治醫師與主任；同時也是教育部部定助理教授，曾擔任陽明大學、國防醫學院兼任臨床講師 、大仁、美和科大兼任講師。

施丞貴返鄉後帶著使命感投入社區營造工作，擔任屏東市歸來社區發展協會理事長期間，成立了「平安幸福服務站」，協助鄰近社區建立老人及殘障人士關懷、轉介系統、協助設立關懷照顧據點與訓練關懷志工等，獲得內政部社區評鑑績優與卓越獎。

施丞貴說，未來會結合醫療業務與社區營造經驗，爭取更多社福資源、協助引進醫療照護相關產業，並以醫者心帶領衛生局同仁、及各醫事專業團體，推展在地化醫療照護。

前屏東縣衛生局長薛瑞元在2017年8月被延攬入閣，接下衛福部常務次長，遺缺由曾任兩屆屏東縣醫師公會理事長的李昭仁，在2017年11月13日接任衛生局長，任內深耕偏鄉醫療及長照2.0，並帶領衛生局同仁與中央密切合作，在屏東行醫長達50年的李昭仁也表示，未來會回到「李醫師」的身分，繼續堅守崗位。

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