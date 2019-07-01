香港七一遊行反送中 羅文嘉、黃之鋒連線對談

2019-07-01 13:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕適逢香港主權移交22週年，香港民眾今擴大發起七一大遊行，持續「反送中」惡法抗爭。民進黨黨秘書長羅文嘉今上午與香港眾志秘書長、民運領袖黃之鋒連線對談，共同關注「一國兩制」在香港的現況。

羅文嘉表示，今日的連線除了要表達民進黨對香港支持民主朋友的支持之外，也希望再一次呼籲國內所有政黨、政治領袖能夠清楚意識到一國兩制不是台灣能夠走或願意走的路，作為台灣的政黨，應該清楚這沒有任何模糊空間。他也請黃之鋒轉達，台灣有很多人與香港朋友站在一起，台灣也曾走過一段極為辛苦，爭取民主的路，我們深深瞭解民主的重要性，希望香港朋友感受到台灣與香港站在一起的心情。

黃之鋒表示，在過去22年，他覺得一國兩制現在已經變成一國一制，特別是在習近平上台之後，對香港的壓迫越來越大，對台灣的壓迫也越來越明顯，很多年輕人被警方抓起來，面對法律審判及官司，他自己也是兩個星期前從監獄離開，跟香港人一起反對送中條文，不管在體制內不能夠參選、被取消議員資格，或是在體制外，面對街頭抗議的自由越來越小，都顯示香港的一國兩制就是完全失敗。

黃之鋒表示，香港立法會有70席，只有一半是人民投票選出來的，其餘一半很多是北京操控或干預，所以他們要求立法會裡面每一個議員都是人民投票選出。另外，香港的特首現在只有由1200人選出來，他們認為不應只有1200人，應該是香港700萬人每個人都有機會去投票選出特首。黃之鋒強調，香港要求民主普選、一人一票選特首已經爭取超過20年，五年前雨傘運動還沒有爭取到，他們還會繼續努力，要捍衛現在香港人應該有的自由，也應該讓香港像台灣一樣擁有民主體制。

黃之鋒特別感謝台灣，也希望台灣朋友在未來，尤其是總統選舉，可以讓總統候選人更加關注香港一國兩制的情況。黃之鋒強調，香港一國兩制的落實情況已經說明一國兩制絕對不能在台灣落實，也希望在未來，香港爭取民主的朋友和台灣不同的朋友可以有更多連結，在未來面對北京的時候，香港和台灣也一起團結面對壓迫，爭取民主、自由。

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